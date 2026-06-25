Tg News – 25/6/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Terremoto in Venezuela, Italia invia la Protezione Civile

– Teheran accusa l’Italia e la Romania “Complici della guerra degli Usa”

– Treni, lavori e ritardi: Salvini chiede dimissioni Ad Ferrovie Donnarumma

– Ondata di caldo in Europa, disagi e malori: picco previsto Lunedì

– Caso Pifferi, definitiva la condanna a 24 anni

– Interprete ucciso a Milano, fermato 19enne nordafricano

– MotoGp, Pecco Bagnaia correrà per Aprilia dal 2027

– Inaugurato in Sicilia Iberdrola Fenix, impianto fotovoltaico da 243 MW

– Previsioni 3B Meteo 26 Giugno

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