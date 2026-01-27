Tg News – 27/1/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Frana a Niscemi, l’intera collina sta crollando
– Ddl stupri, ok dal Senato al testo Bongiorno
– 28enne con precedenti ucciso a Milano, agente indagato
– Teheran convoca ambasciatrice italiana dopo proposta Tajani
– Ice “Nostri agenti per la sicurezza dei Giochi Olimpici”
– Crans-Montana: i pannelli dei soffitti scollati prima di Capodanno
– Francia, social network vietati agli under 15
– Mattarella: “Non c’è posto per il veleno dell’odio razziale”
– Previsioni 3B Meteo 28 Gennaio

