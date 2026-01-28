Tg News – 28/1/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Trump minaccia l’Iran “Massiccia armada contro di voi”
– Ucraina, Cremlino “I negoziati proseguiranno a Febbraio”
– Perquisite sedi di Deutsche Bank, sospetto riciclaggio
– Referendum giustizia, il Tar respinge ricorso su data del voto
– Anguillara, figlio Federica Torzullo affidato a nonni materni e sindaco
– Quattro università italiane su prime 100 in Europa
– Tennis, Sinner in semifinale agli Australian Open
– Maltempo in Sicilia, la visita della premier Meloni
– Previsioni 3B Meteo 29 Gennaio
/gtr
– Trump minaccia l’Iran “Massiccia armada contro di voi”
– Ucraina, Cremlino “I negoziati proseguiranno a Febbraio”
– Perquisite sedi di Deutsche Bank, sospetto riciclaggio
– Referendum giustizia, il Tar respinge ricorso su data del voto
– Anguillara, figlio Federica Torzullo affidato a nonni materni e sindaco
– Quattro università italiane su prime 100 in Europa
– Tennis, Sinner in semifinale agli Australian Open
– Maltempo in Sicilia, la visita della premier Meloni
– Previsioni 3B Meteo 29 Gennaio
/gtr