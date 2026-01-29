Tg News – 29/1/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Protezione Civile: Frana di Niscemi peggio del Vajont
– Salvini “I soldi del ponte non si toccano, useremo altri fondi”
– Guida sotto effetto droga, Consulta boccia tolleranza zero
– Minnesota, giudice ordina stop a detenzione rifugiati
– Ue: Pasdaran nella lista dei gruppi terroristici
– Sale la tensione con Teheran, almeno 10 navi Usa nell’area
– Industria, fatturato in calo a Novembre, invariato sull’anno
– Libri, a ConfAgorà Gotor presenta “L’omicidio di Piersanti Mattarella”
– Previsioni 3B Meteo 30 Gennaio
azn
azn