Tg News – 3/2/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Piantedosi “Il corteo a Torino una resa dei conti con lo Stato”
– Crans-Montana, il Comune stanzia un milione di franchi per le famiglie delle vittime
– Ucraina, missili e droni russi sulle centrali
– Vannacci lascia la Lega, Salvini deluso
– Panettiere ucciso a coltellate nel suo negozio nel Salernitano
– Fuga di monossido in asilo nido di Milano, 15 intossicati
– Povertà, in Italia quasi il 20% delle famiglie a rischio
– Scontri Torino, Piantedosi “Livello di scontro richiama dinamiche terroristiche”
– Previsioni 3B Meteo 4 Febbraio
/gtr
