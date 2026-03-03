Tg News – 3/3/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Colpita ambasciata Usa a Riad, Israele avanza in Libano – Trump “Teheran vuole parlare ma è tardi”
– Mattarella “La guerra è tornata a spargere sangue, anche vicino a noi”
– La guerra fa volare i prezzi di bollette, benzina e spesa
– Morti in ambulanza a Forlì, autista indagato per omicidi premeditati
– Il boss Nitto Santapaola morto nel carcere di Opera
– Giornata mondiale dell’obesità, in Italia ne soffrono sei milioni
– Iran, Urso “Insieme al sistema produttivo valuteremo le conseguenze”
– Previsioni 3B Meteo 4 Marzo
