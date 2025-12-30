Tg News – 30/12/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Manovra, dalla Camera il sì definitivo tra proteste
– Incidente funivia Macugnaga, 4 feriti, 100 evacuati
– Guasto elettrico nel tunnel della Manica, treni in tilt
– Diffuse immagini per identificare donna morta a Milano
– Bimbo cade da balcone ad Arezzo, è grave
– Zelensky apre a un compromesso sul Donbass
– Cnel, 630mila giovani italiani emigrati tra 2011 e 2024
– Approvata Legge di Bilancio 2026, soddisfatti Meloni e Giorgetti
– Previsioni 3B Meteo 31 Dicembre
azn
