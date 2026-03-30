Tg News – 30/3/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Patriarcato di Gerusalemme: “La questione dei riti di Pasqua è risolta”
– Altri due soldati Unifil morti in Libano, tre vittime in poche ore
– Trump: “Progressi con l’Iran, senza intesa distruggeremo Kharg”
– Tajani: “Contraccolpi dal referendum ma nessuno pensa ad elezioni anticipate”
– Decreto bollette, il Governo mette la fiducia alla Camera
– Dimessa dall’ospedale la prof accoltellata a Trescore (Bg)
– A Perugia arrestato un 17enne, progettava una strage a scuola
– Agricoltura, Lollobrigida: “Sui costi di produzione non si può più perdere tempo”
– Previsioni 3B Meteo 31 Marzo
azn
– Patriarcato di Gerusalemme: “La questione dei riti di Pasqua è risolta”
– Altri due soldati Unifil morti in Libano, tre vittime in poche ore
– Trump: “Progressi con l’Iran, senza intesa distruggeremo Kharg”
– Tajani: “Contraccolpi dal referendum ma nessuno pensa ad elezioni anticipate”
– Decreto bollette, il Governo mette la fiducia alla Camera
– Dimessa dall’ospedale la prof accoltellata a Trescore (Bg)
– A Perugia arrestato un 17enne, progettava una strage a scuola
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