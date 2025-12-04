Tg News – 4/12/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Garlasco, perizia su Dna Sempio: compatibilità forte
– Tensioni a Genova tra lavoratori ex Ilva e polizia
– Mogherini si dimette da Rettrice Collegio d’Europa
– Elicottero precipita in Valtellina, una vittima
– Putin: Russia avrà Donbass, con negoziati o armi
– Vaticano, esclusa al momento possibilità donne diacono
– Morta Mabel Bocchi, leggenda del basket femminile
– Manovra, Schlein “Reinserire credito d’imposta”
– Previsioni 3B Meteo 5 Dicembre
