Tg News – 4/2/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Ucraina, colloqui produttivi ad Abu Dhabi
– Sicurezza, Piantedosi: “Ci vuole il fermo preventivo”
– Torino, domiciliari all’aggressore del poliziotto
– Omicidio Ylenia a Napoli, fermato il fratello
– Musumeci: “9 comuni su 10 in Sicilia a rischio frane”
– Cassazione, la gelosia non attenua reato di stalking
– Istat, a Gennaio inflazione giù all’1%
– Primo Piano Europa, il nuovo format tv dell’Italpress racconta l’Ue
– Previsioni 3B Meteo 5 Febbraio
