Tg News – 5/2/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Milano-Cortina, Mattarella al Villaggio Olimpico
– Pacchetto sicurezza, modifiche su scudo e fermo preventivo
– Crans Montana, i coniugi Moretti scrivono allo staff
– Delitto Garlasco, Massimo Lovati a processo
– Alto Adige, valanga a Solda travolge 3 scialpinisti
– Fisco, scoperti 200mila evasori totali
– La Bce lascia i tassi fermi al 2%
– Mattarella agli atleti: “La prima competizione è con i propri limiti”
– Previsioni 3B Meteo 6 Febbraio
azn
– Milano-Cortina, Mattarella al Villaggio Olimpico
– Pacchetto sicurezza, modifiche su scudo e fermo preventivo
– Crans Montana, i coniugi Moretti scrivono allo staff
– Delitto Garlasco, Massimo Lovati a processo
– Alto Adige, valanga a Solda travolge 3 scialpinisti
– Fisco, scoperti 200mila evasori totali
– La Bce lascia i tassi fermi al 2%
– Mattarella agli atleti: “La prima competizione è con i propri limiti”
– Previsioni 3B Meteo 6 Febbraio
azn