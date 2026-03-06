Tg News – 6/3/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Iran, telefonata Starmer, Meloni, Merz, Macron, al lavoro per diplomazia
– Stretto di Hormuz, traffico navale quasi azzerato
– Iran, il 14 Marzo manifestazione a Roma contro la guerra
– Allarme bomba in Tribunale a Milano, saltano udienze
– Famiglia nel bosco, tribunale chiede di togliere mamma dai bimbi
– Uccise il figlio per difendere la moglie, condannato a 11 anni
– Lunedì sciopero generale, dalla scuola ai servizi pubblici
– 150 anni del Corriere della Sera, Mattarella alla Scala di Milano
– Previsioni 3B Meteo 7 Marzo
mrv
mrv