Tg News – 6/8/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Arriva l’ok definitivo al Ponte sullo Stretto di Messina
– Via libera della Camera al decreto economia, è legge
– Putin riceve l’inviato speciale Usa Witkoff
– Netanyahu convoca il gabinetto su Gaza giovedì alle 18
– Hiroshima, Mattarella “Usare il nucleare in conflitti è un crimine”
– Donna morta nel Parmense, fermato il figlio
– 15enne inglese sale sul volo sbagliato e arriva a Malpensa
– Partenze estive, i consigli per proteggere la casa dai furti
– Previsioni 3B Meteo 7 Agosto
