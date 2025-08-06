Tg News – 6/8/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:– Arriva l’ok definitivo al Ponte sullo Stretto di Messina– Via libera della Camera al decreto economia, è legge– Putin riceve l’inviato speciale Usa Witkoff– Netanyahu convoca il gabinetto su Gaza giovedì alle 18– Hiroshima, Mattarella “Usare il nucleare in conflitti è un crimine”– Donna morta nel Parmense, fermato il figlio– 15enne inglese sale sul volo sbagliato e arriva a Malpensa– Partenze estive, i consigli per proteggere la casa dai furti– Previsioni 3B Meteo 7 Agosto

