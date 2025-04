Tg News – 7/4/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Trump agli americani: “Niente panico, non siate deboli”

– Tajani conferma primi dazi Ue dal 15 Aprile

– Saman Abbas, Procura chiede ergastolo per i cinque familiari

– Madre killer Ilaria Sula indagata per occultamento cadavere

– Uccide il nuovo compagno della sua ex e poi si toglie la vita

– Ogni due minuti una donna muore per parto o gravidanza

– Quasi mezzo milione di italiani emigrati tra 2022 e 2024

– Nordio “La separazione delle carriere non è punitiva per i magistrati”

– Previsioni 3B Meteo 8 Aprile

gsl