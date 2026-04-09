Tg News – 9/4/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Esercito israeliano ordina evacuazione di gran parte di Beirut
– Corre il prezzo del petrolio, di nuovo sopra i 100 dollari
– Meloni “Il Governo c’è fino alla fine, non scappo dai problemi”
– Caso Equalize, spiati anche Vieri e Corona, Tognazzi e Lucarelli
– La maxi-frana in Molise si sta fermando
– Sinner in sofferenza batte Machac e va ai quarti a Montecarlo
– Tra le più belle città del mondo per gli inglesi c’è anche Napoli
– Banca Generali al fianco della Milano Art Week, due nuove opere per BG ArTalent
– Previsioni 3B Meteo 10 Aprile
gsl
– Esercito israeliano ordina evacuazione di gran parte di Beirut
– Corre il prezzo del petrolio, di nuovo sopra i 100 dollari
– Meloni “Il Governo c’è fino alla fine, non scappo dai problemi”
– Caso Equalize, spiati anche Vieri e Corona, Tognazzi e Lucarelli
– La maxi-frana in Molise si sta fermando
– Sinner in sofferenza batte Machac e va ai quarti a Montecarlo
– Tra le più belle città del mondo per gli inglesi c’è anche Napoli
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