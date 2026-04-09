Tg News – 9/4/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Esercito israeliano ordina evacuazione di gran parte di Beirut

– Corre il prezzo del petrolio, di nuovo sopra i 100 dollari

– Meloni “Il Governo c’è fino alla fine, non scappo dai problemi”

– Caso Equalize, spiati anche Vieri e Corona, Tognazzi e Lucarelli

– La maxi-frana in Molise si sta fermando

– Sinner in sofferenza batte Machac e va ai quarti a Montecarlo

– Tra le più belle città del mondo per gli inglesi c’è anche Napoli

– Banca Generali al fianco della Milano Art Week, due nuove opere per BG ArTalent

– Previsioni 3B Meteo 10 Aprile

gsl