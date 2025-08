Tg Sport – 1/8/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Comolli fa il punto in casa Juventus e stringe per Kolo Muani

– La Roma fa tre gol al Cannes, ma i tifosi sono in ansia per Dybala

– Arnaldi e Musetti out a Toronto, Berrettini si allena con Sinner

– Giornata senza medaglie nel nuoto, Sara Curtis chiude ottava

– Festa al Foro Italico per 20 anni Tennis Trophy Kinder Joy of Moving

gsl