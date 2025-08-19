Tg Sport – 19/8/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– L’infortunio di Lukaku ribalta il mercato, caccia al bomber
– Torino e Udinese avanti, il Verona col brivido ai rigori
– Sinner si ritira per un malessere, Cincinnati è di Alcaraz
– Non basta una bravissima Paolini, il trionfo è di Swiatek
– Si ritira Marco Belinelli, l’unico italiano a vincere un anello NBA
azn
– L’infortunio di Lukaku ribalta il mercato, caccia al bomber
– Torino e Udinese avanti, il Verona col brivido ai rigori
– Sinner si ritira per un malessere, Cincinnati è di Alcaraz
– Non basta una bravissima Paolini, il trionfo è di Swiatek
– Si ritira Marco Belinelli, l’unico italiano a vincere un anello NBA
azn