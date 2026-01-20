Tg Sport – 20/1/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Il Como è straordinario con la Lazio, 0-0 tra Cremonese e Verona
– Mourinho torna a Torino contro la Juve, l’Atalanta ospita il Bilbao
– Buona la prima per Sinner, la situazione azzurra agli Australian Open
– Strepitosa Brignone, grande sesto posto al rientro in gara
– Milano – Cortina 2026, ufficializzati gli 87 azzurri del ghiaccio
