Tg Sport – 30/12/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– La Roma batte il Genoa nella sera del ritorno di De Rossi
– Sarri operato al cuore, intervento riuscito
– Canottaggio, morto il presidente Fic e campione olimpico Davide Tizzano
– Basket, Milano e Bologna vittoriose nei posticipi di campionato
– Regola del fuorigioco, ecco la nuova proposta di Infantino
