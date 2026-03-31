Tg Sport – 31/3/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Napoli, pugno di ferro contro Lukaku per raduno disertato

– Mercato: l’Inter accelera per Palestra, il Milan punta su Kostic

– FIFA, ai Mondiali sostituzioni rapide e VAR per angoli e ammonizioni

– Sinner, il nuovo ranking lo lancia verso il sorpasso su Alcaraz

– Sci alpino, il ritorno di Marta Bassino 5 mesi dopo l’infortunio

– Sport e salute, presidente Casasco “Migliorare età biologica per sistema economico sostenibile”

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