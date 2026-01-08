Tg Sport – 8/1/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– L’Inter non sbaglia a Parma, il Napoli frena col Verona
– La Fiorentina pareggia con la Lazio, successi per Atalanta e Udinese
– Sonego fuori nel singolare a Hong Kong, ma avanti in doppio
– Champions Volley, Civitanova e Perugia vincono in trasferta
– Ciclismo, si ritira Simon Yates “Il momento giusto”
