Tg Sport – 9/4/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– A Montecarlo Sinner di forza ha la meglio su Machac, ko di Berrettini
– Juventus, Spalletti disegna il futuro: nel mirino Alisson ed Ederson
– Champions League: l’Atletico espugna il Camp Nou, il PSG travolge il Liverpool
– Inter, il fattore Calhanoglu: si lavora al rinnovo del contratto
– I campioni di Milano-Cortina da Mattarella e Papa Leone XIV
– Donnarumma in lacrime per la Nazionale “MI sento responsabile”
– Inclusione e lotta a discriminazione, Lnd lancia il corso per Community Coach
gsl
– A Montecarlo Sinner di forza ha la meglio su Machac, ko di Berrettini
– Juventus, Spalletti disegna il futuro: nel mirino Alisson ed Ederson
– Champions League: l’Atletico espugna il Camp Nou, il PSG travolge il Liverpool
– Inter, il fattore Calhanoglu: si lavora al rinnovo del contratto
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