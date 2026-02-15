Tg Sport – Speciale Milano Cortina 2026 – 15/2/2026





MILANO (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Brignone oro nel gigante, è bis dopo il successo nel SuperG

– Oro storico per Lisa Vittozzi nella 10 km inseguimento di biathlon

– Snowboard, Moioli e Sommariva argento: Italia da record a Milano-Cortina

– Staffetta maschile di fondo, l’Italia torna sul podio dopo 20 anni

– Lucia Dalmasso festeggiata a Cortina

– Per Arianna Errigo applausi a Milano-Cortina e obiettivo Los Angeles

– Dell’Aquila emozioni a cinque cerchi “Milano-Cortina esperienza unica”

