Thailandia, emergenza Covid-19: webinar dedicato alle imprese italiane

La Thai-Italian Chamber of Commerce organizza insieme all’Ambasciata d’Italia a Bangkok e all’ufficio ICE-ITA Bangkok un webinar dedicato alle imprese italiane in Thailandia dal titolo “L’impatto dell’emergenza Covid19 sull’attività delle imprese italiane in Thailandia: nuove problematiche, sfide, opportunità e primi strumenti offerti dalle istituzioni”, che si svolgerà martedì 5 maggio 2020 dalle ore 15:00 alle 16:30 (ora di Bangkok). L’iniziativa mira a condividere le esperienze sull’impatto dell’emergenza COVID sulle attività economiche in Thailandia dal punto di vista delle imprese italiane, offrire informazioni sugli strumenti e le agevolazioni messi in atto dall’Italia e dalla Thailandia e a raccogliere suggerimenti dal mondo imprenditoriale sulle azioni che potrebbero utilmente essere intraprese dal sistema Italia per sostenere e promuovere gli interessi economici italiani in Thailandia, inclusa la rimozione di eventuali ostacoli alle nostre esportazioni.