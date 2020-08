Thailandia, Italia protagonista all’Asean sustainable energy week

La Thai-Italian Chamber of Commerce (TICC) parteciperà all’Asean Sustainable Energy Week, fiera che la TICC promuove annualmente presso il polo fieristico Bitec di Bangkok, in programma dal 16 settembre prossimo.L’espansione industriale nel Sud Est Asiatico e in Thailandia sta provocando un incremento sostanziale dei danni all’ambiente: l’inquinamento dell’aria, dell’acqua la deforestazione e il degradamento dei terreni coltivabili sono i risultati della richiesta energetica in costante aumento in questa regione.Anche i trasporti nelle aree urbane stanno aumentando e la richiesta di tecnologie energetiche all’avanguardia tra cui le sostenibili, rinnovabili, solari, eoliche e delle biomasse, sono altamente richieste per rispondere alla domanda crescente di energia pulita.