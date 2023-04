Thailandia, nuovo Cda per la Camera di commercio italiana

Lo scorso marzo, la Camera di Commercio Italo-Thailandese (TICC) ha ospitato il “45esimo Annual General Meeting” presso il Grand Hyatt Erawan di Bangkok, durante il quale è stato eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione della Camera di Commercio per il mandato 2023-2026. L’Annual General Meeting (AGM) è l’appuntamento annuale che la Camera di Commercio ha creato per fornire uno spaccato sulle attività dell’organizzazione, presentare la relazione finanziaria e riassumere le attività dell’anno passato alla sua vasta rete di aziende associate e imprenditori.

Come si legge in un comunicato, il meeting di quest’anno è stato inaugurato dal discorso di apertura del presidente Federico Cardini (riconfermato anche per il triennio 2023-2026), seguito da Francesca Blasone, vice ambasciatrice d’Italia in Thailandia, che ha parlato alla platea ricordando il 155° Anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Thailandia. Una volta che i soci hanno approvato il verbale dell’Assemblea è stato eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione per l’esercizio 2023-2026.

I candidati al consiglio di amministrazione erano 20 e le votazioni sono state annunciate dal Comitato Elettorale formato da: Francesco Pensato, console generale onorario d’Italia per la Thailandia del sud ed eletto vice presidente della Camera di Commercio; Andrea Conti, capo della sezione Consolare dell’Ambasciata d’Italia in Thailandia e Giuseppe Lamacchia, responsabile dell’Ufficio ICE di Bangkok. La Camera di commercio italo-thailandese, oltre ad offrire agli ospiti una cena di tre portate preparata dallo Chef Roberto Parentela, ha invitato sponsor selezionati ad esporre i loro prodotti e servizi all’interno della Grand Ballroom del Grand Hyatt Erawan Bangkok Hotel.