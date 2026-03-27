“The AI Scientist”, dall’idea alla pubblicazione: ecco come automatizzare gli studi scientifici

Si chiama “The AI Scientist”, il nuovo sistema di intelligenza artificiale che automatizza l’intero processo della ricerca scientifica, dalla concezione dell’idea fino alla pubblicazione dei risultati: sviluppato dall’azienda giapponese Sakana AI, è già riuscito a produrre un articolo che ha superato la prima fase di revisione paritaria per la presentazione a un workshop in occasione di un’importante conferenza sull’apprendimento automatico. Il risultato è pubblicato sulla rivista Nature, che in un editoriale lancia un appello a istituzioni, finanziatori ed editori affinché reagiscano per governare al meglio questo fenomeno.

The AI Scientist è “un sistema che genera idee di ricerca, scrive codice, esegue esperimenti, elabora e analizza i dati, redige l’intero manoscritto scientifico ed effettua autonomamente la revisione paritaria”, spiegano i ricercatori di Sakana AI. “Questo risultato dimostra la crescente capacità dell’IA di fornire contributi scientifici e indica un potenziale cambio di paradigma nel modo in cui viene condotta la ricerca. Come per qualsiasi nuova tecnologia di grande impatto, potrebbero esserci rischi importanti, tra cui il sovraccarico dei sistemi di revisione già oberati di lavoro e l’introduzione di rumore nella letteratura scientifica. Tuttavia – continuano i ricercatori – se sviluppati in modo responsabile, tali sistemi autonomi potrebbero accelerare notevolmente la scoperta scientifica”. Nature ha deciso di pubblicare lo studio su The AI Scientist “perché è fondamentale conoscere il funzionamento e i limiti degli assistenti di ricerca basati sull’IA per valutarne il probabile impatto sulla scienza”, spiega la rivista nel suo editoriale. “Università, enti finanziatori, editori e ricercatori devono pianificare come adattarsi” a questa rivoluzione. Il fatto che i modelli di intelligenza artificiale siano in grado di produrre risultati così impressionanti “rappresenta un’enorme impresa tecnologica, frutto di molti anni di lavoro. Ma, come per tutte le nuove tecnologie, è necessaria cautela”, ammonisce Nature. “I modelli presentano ancora problemi fondamentali e sono perlopiù limitati alla ricerca teorica o basata sulla programmazione. Rimangono afflitti da allucinazioni, come citazioni inventate. A differenza di uno scienziato umano, faticano a valutare il proprio livello di fiducia in un dato risultato e hanno difficoltà a collegare i numerosi passaggi coinvolti in un tipico processo di ricerca”.