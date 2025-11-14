“The American Dream”, via al Festival della Cultura Americana

Roma, 14 nov. (askanews) – Il Centro Studi Americani ha inaugurato la IV° edizione del Festival della Cultura Americana, quest’anno dedicata al tema: “The American Dream: mito, realtà e contraddizioni”.

La serata, dopo l’introduzione del Direttore del Centro, Roberto Sgalla, si è aperta con un’esibizione del Coro Gospel dell’Università Roma Tor Vergata, che, fin da subito, ha incantato il pubblico.

Sono intervenuti Karen Schinnerer, Us Embassy, Federica Di Pillo, American Chamber of Commerce, Daniele Fiorentino, Comitato Organizzazione del Festival della Cultura Americana, Paolo Gaudenzi, Consigliere per la Cooperazione Scien..fica presso il Consolato Generale d’Italia a Boston, che hanno evidenziato l’importanza del tema e i rapporti di collaborazione che legano il Centro a tante diverse realtà culturali, che saranno ben evidenziate durante il Festival.

La serata è stata impreziosita dall’intervento di Monica Maggioni, Consigliera d’Amministrazione del Centro Studi Americani, che ha evidenziato come il Sogno Americano ricomprenda personalità di diverse origini culturali e sociali, sotolineando come ciascuno dalle sue prospettive possa raggiungerlo e viverlo.

Il tutto è stato accompagnato dalla Smile Orchestra, che ha accompagnato i presenti sulle note swing anni ’40.