“The Big Hack” 2025, torna a Napoli l’Hackathon per maker e creativi digitali

Sabato 28 e domenica 29 giugno torna a Napoli The Big Hack, l’hackathon organizzato da Campania NewSteel in collaborazione con Codemotion, promosso dall’Università degli Studi di Napoli Federico II (UniNa) / University of Naples Federico II e da Maker Faire Rome- The European Edition e patrocinato dalla Regione Campania e dal Comune di Napoli, che riunisce giovani sviluppatori, maker, esperti di IoT, appassionati di tecnologia e creativi digitali da tutta Italia per dare vita a progetti innovativi, rispondendo alle sfide lanciate da aziende e istituzioni.

L’evento, giunto all’ottava edizione, si svolgerà presso la Apple Developer Academy e sarà un’occasione unica per mettersi in gioco, imparare, collaborare e trasformare idee in prototipi concreti, con il supporto di mentor ed esperti del settore. Le sfide proposte toccheranno temi strategici come Smart Cities, AI, Mobilità, Sostenibilità, IoT, Cybersecurity e Industry 4.0.

I team migliori delle diverse challenge promosse dalle imprese aderenti verrà premiato con buoni Amazon del valore di 2.500 euro.

La partecipazione a The Big Hack è gratuita, aperta a team da 2 a 5 persone o singoli.

Per info e iscrizioni: https://2025.thebighack. makerfairerome.eu/ thebighack2025/