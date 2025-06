The Big Hack, efficienza energetica nel B2B: la sfida di Graded per giovani sviluppatori

Individuare soluzioni smart per l’efficienza energetica nel B2B e progettare un software in grado di raccogliere, analizzare e interpretare dati provenienti da più fonti per anticipare possibili situazioni di rischio, come allarmi ambientali, criticità infrastrutturali o anomalie nei flussi cittadini. E’ la sfida lanciata da Graded, società napoletana del settore energetico guidata da Vito Grassi, per “The Big Hack”, l’hackathon organizzato da Campania NewSteel in collaborazione con Codemotion, che si terrà a Napoli, presso la Apple Developer Academy, sabato 28 e domenica 29 giugno.

Promosso dall’Università degli Studi di Napoli Federico II e da Maker Faire Rome- The European Edition e patrocinato dalla Regione Campania e dal Comune di Napoli, “The Big Hack” riunisce giovani sviluppatori, maker, esperti di IoT, appassionati di tecnologia e creativi digitali da tutta Italia per dare vita a progetti innovativi, rispondendo alle sfide lanciate da aziende e istituzioni.

Il sistema che Graded chiede di progettare dovrà saper restituire alert chiari e suggerire in tempo reale azioni correttive alle autorità o agli operatori sul campo. L’obiettivo finale è rendere più efficiente e tempestiva la gestione della sicurezza urbana, valorizzando i dati e aumentando la resilienza del territorio.

L’evento, giunto all’ottava edizione, sarà un’occasione unica per mettersi in gioco, imparare, collaborare e trasformare idee in prototipi concreti, con il supporto di mentor ed esperti del settore.

Graded mette a disposizione 2.500 euro in buoni Amazon.it per il team vincitore della challenge. La partecipazione a The Big Hack è gratuita, aperta a team da 2 a 5 persone o singoli.