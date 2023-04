“The Care”, proteggere i valori dell’Ue: da ACtionAid tre bandi per 3,4 milioni di euro

ActionAid Italia e Fondazione Realizza il Cambiamento nell’ambito del progetto The Care – Civic Actors for Rights and Empowerment, co-finanziato dall’Unione Europea, lanciano tre bandi per sostenere proposte volte a promuovere e proteggere i valori dell’Unione Europea e a garantire la partecipazione democratica e l’empowerment di tutti i cittadini. A disposizione complessivamente ci sono 3,4 milioni di euro. Il primo bando, Pop: Progetti per Organizzazioni della società Civile, mette a disposizione 400 mila euro; il secondo bando, Start: Sviluppo Territoriale nelle Aree Interne, si rivolge esclusivamente a interventi in territori marginalizzati e a rischio di abbandono mettendo a disposizione 1.200.000 euro; il terzo bando, Wave: Advocacy, lobby e campaigning per i Valori Europei, ha una dotazione finanziaria complessiva pari a 1.800.000 euro. La scadenza del bando è il 4 giugno 2023. “Valori come la dignità umana, la libertà e la democrazia e il rispetto dei diritti umani anche delle persone appartenenti alle minoranze sono le fondamenta dell’Unione Europea e la società civile dei vari paesi membri svolge un ruolo fondamentale per garantirne la diffusione e il rispetto. “Grazie a questi bandi e al progetto The Care vogliamo dunque fornire un supporto a quelle organizzazioni della società civile che sono concretamente e quotidianamente impegnate nel rispetto, promozione e difesa di questi valori, soprattutto per quanti risultano ancora fortemente discriminati e messi ai margini” afferma Katia Scannavini, Vicesegretaria generale ActionAid Italia. Il 14 aprile, alle 17.30 verrà organizzato un webinar di presentazione dei tre bandi, per approfondirne le finalità, gli specifici criteri di ammissibilità e raccogliere eventuali richieste di chiarimento.