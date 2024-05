“The Green Future”, Vito Grassi: Investiamo sui giovani, saranno loro a guidare il cambiamento

“Chiunque oggi abbia l’ambizione di fare impresa ha il dovere di prendere atto dell’esistenza di un legame profondo tra mondo accademico e sviluppo economico di un territorio. Nell’epoca della globalizzazione dei mercati e delle produzioni, Università, Academy e centri di ricerca rappresentano un fattore fondamentale per alimentare la crescita. Un fattore che è destinato sempre più a diventare un punto di riferimento essenziale per la nuova imprenditorialità innovativa, in larga parte costituita da spin-off della ricerca e da start-up tecnologiche”. Ad affermarlo è il vicepresidente di Confindustria Vito Grassi, intervenendo questa mattina al Seminario “Premio in the Green Future”. “Per avere un tessuto produttivo competitivo – aggiunge Grassi – è prioritario investire sulla formazione della classe dirigente, su giovani laureati brillanti, competenti, con una solida formazione tecnica e un’apertura alla dimensione umanistica, alle soft skill, alla leadership, al confronto, al lavoro di gruppo, al pensiero critico e allo spirito di servizio. Sono e saranno loro a guidare il cambiamento verso una modernizzazione radicale, volta a garantire opportunità di innovazione ed equità territoriale anche nelle aree più disagiate del Paese”.