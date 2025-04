The Italian Literary Agency lancia “Il golfo racconta” per giovani scrittori

Si chiama Il golfo racconta la chiamata rivolta a scrittrici e scrittori esordienti tra i 18 ei 35 anni residenti nei comuni di Napoli, Capri, Ischia, Procida e Nisida. Aperta dalle 10 di oggi, martedì 22 aprile, fino a lunedì 28 aprile (salvo chiusura anticipata al raggiungimento di 20 testi) e promossa da The Italian Literary Agency, CreaVità e Fondazione Premio Sila in collaborazione con Procida Racconta 2025, l’iniziativa punta a scoprire e valorizzare nuove voci attraverso racconti brevi e testi per canzoni. Il testo vincitore sarà annunciato giovedì 12 giugno durante il festival Procida racconta. L’autrice o l’autore selezionato, inoltre: riceverà in premio un percorso gratuito di scrittura di CreaVità; e avrà inoltre l’opportunità di partecipare alla serata finale del Premio Sila, dove potrà dialogare con gli scrittori presenti. I primi 20 partecipanti, inoltre, avranno accesso a uno sconto del 15% su tutte le proposte laboratoriali CreaVità. Tutti i partecipanti sono invitati a vivere da vicino il festival Procida Racconta (11-14 giugno), incontrando scrittori, artisti e professionisti dell’editoria. Per partecipare alla chiamata occorre inviare il proprio elaborato – un racconto breve (minimo 6mila – massimo 36mila battute, spazi inclusi); un testo musicale (testo pensato per essere cantato o musicato) – a t-lab@italianliterary.com allegando una autodichiarazione di residenza in uno dei comuni ammessi. Si può partecipare con un solo testo. Tutte le informazioni al link: https://www.italianliterary.com/t-lab/