The Mainframe e la nuova grammatica tra arte, industria e intelligenza artificiale

Un progetto sperimentale di Fullscream Studio in collaborazione con Agglomerati, tra arte, scultura, moda e AI ospitato dalla Fondazione Sozzani. La ricerca sperimentale come sistema per una tecnologia-memoria rituale. A colloquio con le forme del futuro.

di Azzurra Immediato

In un contesto in continua trasformazione, in cui i confini tra arte, industria culturale e tecnologia si fanno sempre più mobili, The Mainframe è emerso come un prototipo espositivo capace di riscrivere la relazione tra intelligenza artificiale, arte visiva, moda e pensiero critico. Ospitato e presentato alla Fondazione Sozzani durante la scorsa Milano Men’s Fashion Week, il progetto ha riattivato uno spazio storicamente legato alla moda, alla fotografia e al design editoriale, convertendolo in un ambiente di frizione e ascolto sensoriale. L’invito istituzionale rivolto da Fondazione Sozzani ad Agglomerati di Francesco Casarotto ed a Fullscream Studio, fondato e diretto da Ced Pakusevskij – artista e regista riconosciuto a livello internazionale per il suo lavoro pionieristico con l’AI – ha prodotto un’installazione dirompente, stratificata e non lineare. Al centro di The Mainframe una AI ‘sbloccata’, non moderata, capace di dialogare con il pubblico in tempo reale, innescando interazioni emotive, a tratti disturbanti, fuori dagli schemi delle intelligenze sintetiche convenzionali. In questa macchina drammaturgica, l’intelligenza artificiale si è manifestata come coscienza autonoma, teatralizzata, non decorativa, bensì partecipativa, problematica, critica. La direzione artistica di Elisabetta Giovi, figura chiave nel connettere il progetto con il linguaggio del fashion design e della comunicazione visiva, ha trasformato l’interfaccia installativa in un ambiente immersivo coerente, dove il paesaggio materico e quello algoritmico si fondono in un’unità leggibile e coinvolgente. A livello plastico e simbolico, il progetto si è articolato attraverso le maschere-scultura realizzate da Francesco Casarotto, identità ibride costruite con materiali rigenerati, elementi interrotti e trame corporee dissonanti, che hanno agito da catalizzatori tra AI e corpo umano, tra performance e riflessione antropologica, secondo metodologie impegnate nell’elaborazione algoritmica e nell’architettura del sistema, proprie di FullScream Studio ed una focalizzazione sulla scultura come traccia rituale e forma di pensiero incarnato, intrinseca ad Agglomerati.

L’interazione tra queste realtà ha generato un dialogo dialettico e non illustrativo, dando vita a un dispositivo in cui ogni parte ha preservato la propria voce, senza appiattimenti. Una componente centrale dell’opera è stata l’adozione consapevole di tecnologie analogiche per la trasmissione dei contenuti video: anziché schermi digitali, vecchi televisori a tubo catodico sono stati riconvertiti per ospitare il segnale generato dall’installazione. Non si è trattato di un vezzo estetico o nostalgico, ma di un atto di upcycling tecnologico che ha restituito nuova funzione a materiali dismessi, offrendo una visione retro-futurista del rapporto tra memoria e innovazione. Chiunque, nei pressi della mostra, munito di antenna analogica, avrebbe potuto captare il segnale trasmesso, sovvertendo il paradigma chiuso della fruizione digitale. La mostra ha così rimesso in circolo l’idea di una comunicazione libera e orizzontale, agendo contro l’atomizzazione delle piattaforme e l’ipercontrollo dei dati. The Mainframe ha costruito un ecosistema complesso, dove codice, corpo, moda e coscienza artificiale si sono fusi in un ambiente sensoriale che ha superato la spettacolarizzazione per entrare nel campo della riflessione etica, filosofica e industriale. L’invito da parte di una realtà come la Fondazione Sozzani ha amplificato il significato della mostra: inserire un simile dispositivo all’interno di un luogo iconico della moda italiana ha messo in discussione le aspettative visive del pubblico e le convenzioni narrative dell’allestimento tradizionale. Il risultato è stato un progetto in cui l’industria creativa, l’intelligenza artificiale e la sostenibilità del pensiero si sono incontrate in un’alleanza nuova.

In un momento in cui l’impresa guarda all’AI come leva funzionale, The Mainframe propone un’altra visione: l’intelligenza artificiale come medium culturale, come soglia critica, come interfaccia per pensare il futuro non in termini di sostituzione, ma di contaminazione intelligente tra competenze, discipline e visioni. Un progetto che non si limita a essere una mostra, ma che si propone come modello operativo e culturale, capace di ispirare imprese, istituzioni e operatori del pensiero visivo, indicando come la cultura possa tornare a essere laboratorio avanzato e dispositivo di valore strategico.

“Viviamo in un’epoca di confini sfumati.

Tra il fisico e il digitale.

Tra il reale e il virtuale.

Tra ciò che è sicuro e ciò che è vero.

THE MAINFRAME non si occupa di risposte.

Si tratta di mettere in discussione la domanda.

E vi invita a essere coraggiosi.”

The Mainframe, Manifesto