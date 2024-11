The Nic Award 2024: una vetrina per le nuove proposte della moda italiana in Giappone

Si è appena concluso The Nic (New Italian Cool) Award 2024, la prima edizione dell’evento che ha messo in luce le nuove proposte della moda italiana, organizzato a Tokyo dalla Camera di commercio Italiana in Giappone, che si pone come punto di riferimento, osservatorio privilegiato e agente di propulsione del nuovo Made in Italy .

La cerimonia di premiazione e la sfilata di moda si sono tenute presso l’iconico teatro Noh della scuola Umewaka, alla presenza di 200 ospiti.

The Nic Award è stata un’occasione speciale per puntare l’attenzione su una selezione di talenti emergenti italiani, dando loro l’opportunità di affacciarsi su un mercato interessante ma estremamente esigente, sofisticato e complesso. Sono stati annunciati i vincitori delle due categorie New e Upcoming ed i vincitori dei premi speciali Sostenibilità e Stampa (due premi ex aequo):

Premio New (per brand commercialmente attivi da almeno due anni): Aim Handmade in Italy, sinonimo di eleganza artigianale.

Premio Upcoming (dedicato ai neo-laureati e agli studenti di scuole di moda): Asia Grifalconi, giovane promessa che sta ridefinendo il concetto di creatività partendo dalla scienza.

Premio Sostenibilità: Greta Peccia, designer impegnata a plasmare un futuro più green.

Premio Stampa: Coolt e Rossorame, tra i nomi più nuovi del made in Italy dell’ultima generazione.

La giuria, composta da esperti di fama internazionale come Yosuke Aizawa, designer e fondatore di White Mountaineering, Tomo Koizumi, creativo e vincitore del Premio LVMH, Kaname Murakami, capo redattore di WWD JAPAN, e Maiko Shibata, direttore creativo di Restir.Inc, ha esaminato con cura le creazioni, premiando originalità, innovazione e impegno per la sostenibilità.

I vincitori del concorso sono volati a Tokyo e hanno avuto l’opportunità di mostrare le loro collezioni in un fashion show esclusivo, presentandosi alla stampa e agli operatori del settore presenti, tra cui alcuni dei più grandi distributori del Paese come Isetan e Beams. I brand vincitori saranno ospitati per i prossimi mesi presso lo showroom della Camera di Commercio nel cuore di Tokyo, che curerà i rapporti con i buyers invitandoli a visionare le collezioni. A tutti i partecipanti al concorso la Camera di Commercio offrirà inoltre pacchetti di consulenza gratuita sul mercato giapponese.

Un evento unico dove la nuova moda italiana è stata protagonista e si è presentata a creativi, opinion leaders, giornalisti e persone chiave dell’import e della distribuzione fashion in Giappone. E che prepara il terreno per la prossima edizione del 2025.

“The Nic Award nasce con un duplice obiettivo, da un lato promuovere in maniera strategica nei confronti degli attori del sistema import e distributivo giapponese nuovi designer italiani e dall’altro riportare l’attenzione del consumatore giapponese sulla creatività italiana” ha dichiarato durante la serata Davide Fantoni, Segretario Generale della Camera di Commercio Italiana in Giappone.

L’evento è stato creato grazie anche alla collaborazione con Federmoda, l’Istituto Marangoni, Itochu Fashion System (Ifs) e il Cluster Tecnologico Nazionale “Made in Italy” (MinIT).