The Perfect Pitch, Confindustria presenta la prima serie TV dedicata alle startup italiane

Confindustria entra nel racconto televisivo dell’innovazione e lo fa con “The Perfect Pitch”, la prima serie TV dedicata alle startup italiane, presentata oggi in anteprima nella sede di viale dell’Astronomia. Il format è disponibile su Mediaset Infinity e segue il percorso di crescita di tre startup della mobilità sostenibile selezionate da RetImpresa nell’ambito del concorso Rock per l’Open Innovation.

L’obiettivo dell’iniziativa è duplice: sostenere la crescita internazionale delle startup e avvicinare le nuove generazioni alle opportunità offerte dai principali attori impegnati nella promozione economica del sistema Paese.

Dall’Italia agli Stati Uniti, fino a Detroit

Grazie alla collaborazione con il Consolato d’Italia a Detroit e al supporto della rete diplomatica, le startup Arlix, Limitless e Novac hanno vissuto un’esperienza negli Stati Uniti, confrontandosi con investitori e operatori economici locali. Un percorso che ha alternato momenti di networking, relazioni strategiche per il business e dinamiche di intrattenimento, con sfide da affrontare lungo il cammino.

Raccontare l’innovazione con nuovi linguaggi

Per Fabrizio Landi, presidente di RetImpresa, la serie rappresenta una sperimentazione comunicativa necessaria: “La serie The Perfect Pitch, attraverso il racconto televisivo delle startup della mobilità sostenibile protagoniste di Rock, sperimenta un linguaggio diverso per raccontare l’innovazione. Oggi, se vogliamo parlare davvero a chi innova e ai giovani, dobbiamo avere il coraggio di utilizzare nuovi modelli di comunicazione”.

Un concetto condiviso anche da Fausto Bianchi, presidente di Piccola Industria Confindustria e vicepresidente di Confindustria: “The Perfect Pitch è una novità assoluta per il nostro sistema ed è un esempio concreto di come si possano raccontare l’impresa e l’innovazione con un linguaggio che parla a startup, Pmi e nuove generazioni”.

Innovazione, internazionalizzazione e networking

Secondo Bianchi, il valore del format sta nel percorso che mette al centro innovazione, internazionalizzazione e networking, leve decisive per la competitività delle piccole imprese. “Non è un caso che il racconto arrivi fino a Detroit, ecosistema simbolo di manifattura e trasformazione. Iniziative come questa dimostrano come l’Open Innovation e la collaborazione tra imprese, istituzioni e startup siano strumenti concreti di sviluppo per rafforzare il Made in Italy”.

Talento imprenditoriale e Open Innovation

Per Riccardo Di Stefano, delegato del presidente di Confindustria per Education e Open Innovation, le startup sono un motore essenziale di crescita economica e sociale: “Creano occupazione, attraggono capitali e rispondono alle aspettative di tanti giovani che vogliono mettersi in gioco. Per farlo, hanno bisogno di strumenti, competenze e occasioni concrete”.

“The Perfect Pitch – aggiunge – racconta proprio questo percorso, mettendo al centro il talento imprenditoriale italiano, il confronto con i mercati internazionali e le opportunità offerte dall’Open Innovation. Solo rafforzando l’integrazione tra formazione e innovazione possiamo trasformare idee e conoscenze in imprese capaci di competere a livello globale”.

I protagonisti e le istituzioni presenti

All’evento hanno partecipato anche il viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Edmondo Cirielli e il presidente di 4.Manager Stefano Cuzzilla. Presente per il Ministero degli Esteri anche il vice direttore generale per la crescita e la promozione delle esportazioni Filippo La Rosa.

La serie, prodotta da IlNewyorkese, è stata raccontata attraverso alcune clip e dalle testimonianze dirette dei protagonisti. Tra questi Allegra Baistrocchi, del Ministero degli Esteri ed ex console d’Italia a Detroit, che ha curato l’organizzazione e il networking negli Stati Uniti. In veste di giudici del programma sono intervenuti Davide Ippolito, ceo di IlNewyorkese, Carlo La Rotonda, direttore di RetImpresa, e Monica Marangoni, giornalista e conduttrice televisiva.

A portare il punto di vista delle startup è stato infine Alessio Sansò, ceo di Limitless Device, che ha raccontato opportunità e ricadute concrete dell’esperienza “The Perfect Pitch”.

Il trailer della serie è disponibile su Mediaset Infinity.