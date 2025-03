The Prism: per il progetto artistico di Stefano Simontacchi doppia esposizione ad Abu Dhabi

The Prism, progetto artistico creato da Stefano Simontacchi, inaugura negli Emirati Arabi Uniti, nella Bassam Freiha Art Foundation di Abu Dhabi una grande mostra che si sviluppa in due differenti percorsi espositivi: ‘Project Oneness’ e ‘Trust, Gratitude and Love Journey’. Realizzata con il sostegno dell’ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi e di Rimond, la mostra, curata da Marco Senaldi in collaborazione con il team curatoriale della Bassam Freiha Art Foundation, apre al pubblico da oggi al 31 agosto offrendo un’esperienza immersiva che, attraverso i portali dell’artista, mette in dialogo arte, filosofia e spiritualità. Il primo dei due percorsi, esplora il tema “della dualità verso una profonda comprensione dell’unità universale, in un itinerario di tre stanze interconnesse, ciascuna con un significato specifico”. Il secondo percorso, ‘Trust, Gratitude and Love Journey’, ospitato nella Annex Gallery, “conduce i visitatori in un viaggio spirituale attraverso sette opere dedicate a tre principi fondamentali: Fiducia, Gratitudine e Amore. Ogni opera rappresenta una tappa verso una connessione profonda con se stessi, con la Terra e con l’universo”. Come afferma Stefano Simontacchi “‘Project Oneness’ rappresenta un invito ad andare oltre quel velo che, a causa della razionalità, poniamo fra i nostri occhi e la realtà che esso nasconde, con l’obiettivo di comprendere che siamo un tutt’uno con l’universo. Questo velo è simbolicamente rappresentato dalla linea rossa presente in alcune opere: una creazione della nostra mente che divide la realtà in categorie come buono/cattivo, giusto/sbagliato. Se si ha la forza di andare oltre il velo, tali divisioni scompaiono e si scopre una nuova, piena consapevolezza”.

Marco Senaldi, curatore del progetto The Prism, spiega invece che ”il percorso si sviluppa attraverso tre sale interconnesse, ciascuna introdotta da porte che riflettono il concetto delle opere al loro interno. La prima sala esplora il concetto di dualità, rappresentata da una linea rossa: questa linea simboleggia i costrutti mentali che dividono la realtà in categorie binarie – come bene/male o vero/falso. Attraverso una porta rotonda segnata da una linea luminosa rossa, si accede alla seconda sala, dove la linea divisoria scompare. Qui, il colore, la forma e il movimento si dispiegano senza separazioni imposte. Il visitatore ha superato la dualità e raggiunto la consapevolezza della propria unità con l’universo, realizzando che noi siamo l’Uno e l’Uno è noi. Attraverso una porta blu, si entra nella terza sala, dove quattro opere rappresentano gli elementi fondamentali, quali acqua, terra, aria e fuoco. Queste composizioni riflettono l’equilibrio delle forze naturali e culminano in una finestra circolare aperta sul cielo, rafforzando l’integrazione del visitatore con lo spazio circostante”. ”The Prism – afferma Michaela Watrelot PhD, Curator and Director of Exhibitions at the Bassam Freiha Art Foundation – ha un talento assoluto nell’utilizzare la luce e lo spazio in modi nuovi e interessanti. Sia attraverso l’uso di pannelli luminosi che di superfici metalliche lucide, impiega la luce per trasformare il suo lavoro in esperienze dinamiche e interattive. Siamo entusiasti di vedere come le sue opere sfideranno le percezioni, avvieranno dialoghi e renderanno partecipi la comunità qui alla Bassam Freiha Art Foundation sull’isola di Saadiyat. I visitatori avranno anche la possibilità di approfondire la conoscenza delle mostre attraverso varie esperienze incentrate sul benessere, l’autoriflessione e la consapevolezza, e ci auguriamo che The Prism rafforzi ulteriormente il legame tra l’arte e la popolazione di Abu Dhabi, aumenti la consapevolezza e crei un legame con il pubblico di tutte le età”.