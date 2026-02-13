The Zen Circus, al via 12 giugno da Padova “Il Male Summer Tour 2026″

Roma, 13 feb. (askanews) – The Zen Circus hanno annunciato le prime date de “Il Male Summer Tour 2026” che attraverserà l’estate, portando nei principali festival italiani tutta la potenza espressiva e l’energia trascinante della band. Al via il 12 giugno dallo Sherwood Festival di Padova, poi il 21 giugno tappa al Testaccio Estate a Roma, il 26 giugno Milano (Kozel Carroponte), il 28 giugno Bologna (BOnsai), il 7 luglio Collegno (To) al Flower Festival, l’11 luglio a Sarroch (CA) per il Sa*Rock Festival, il 22 luglio Genova (Balena Festival) e il 12 agosto al Color Fes di Lamezia Terme (CZ).

L’annuncio delle date estive segue quello della tournée europea dedicata ai 10 anni dalla pubblicazione de “La Terza Guerra Mondiale” che vedrà impegnati gli Zen il prossimo aprile in alcune delle più importanti città europee: il 17 e 18 aprile la band si esibirà a Lugano (Ch), il 19 a Monaco di Baviera, il 20 a Berlino, il 22 a Parigi, il 24 Bruxelles, il 25 aprile Londra e il 27 aprile Barcellona.

Pubblicato il 26 settembre 2025 Il Male (Carosello Records) è il loro nuovo album di inediti, il cui tour di presentazione, conclusosi a dicembre, ha registrato il tutto esaurito, un risultato che testimonia l’entusiasmo del pubblico per un disco che nella settimana di uscita ha debuttato al Secondo posto della classifica FIMI/GfK degli album fisici più venduti in Italia e al Quarto posto della classifica generale.

Undici tracce per uno dei loro lavori più crudi e diretti in cui il tema del dolore viene affrontato nelle sue molteplici forme.

La band mette al centro il Male: lo interrogano, lo ascoltano, lo combattono. Perché ignorarlo non lo cancella, ma lo alimenta. Difendono l’imperfezione e l’incoerenza come parte dell’essere umani, riconoscendo nella fragilità e nella fallibilità un tratto comune.

(Credit Photo: Daniele L.Bianchi)