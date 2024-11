TheFalcon Track a mostra Bicyclette: Un altro Giro tra Francia e Italia

Roma, 5 nov. (askanews) – L’ADI Design Museum di Milano ospita “Bicyclette: Un altro Giro tra Francia e Italia”, una mostra che celebra l’evoluzione del design ciclistico attraverso le produzioni dei due paesi. Tra i progetti più innovativi in esposizione spicca TheFalcon Track, progettata da Romolo Stanco e sviluppata da TOOT Engineering, un’eccellenza italiana che rappresenta il futuro della progettazione ciclistica personalizzata.

La mostra, curata da Nodesign.net (Jean-Louis Frechin, Angelo Chiacchio, Loïc Le Guen) e Matteo Ragni, con progetto di allestimento dello stesso Ragni insieme a Chiara Selmi, va in scena dal 6 novembre all’8 dicembre, e offre una prospettiva privilegiata sull’evoluzione del design dei cicloveicoli, dalle origini storiche fino alle più recenti innovazioni. In questo contesto, TheFalcon Track si distingue come esempio emblematico di come la tradizione manifatturiera italiana si stia evolvendo attraverso le più avanzate tecnologie di produzione.

TheFalcon Track è la bici utilizzata da atleti internazionali di livello mondiale sin dal Campionato del Mondo UCI di Parigi 2022. Concepita attorno a un nuovo concetto di telaio per massimizzare la rigidezza torsionale e l’aerodinamica, è origine del progetto più ampio TheFalcon, una piattaforma di progettazione che consente di ottimizzare ogni bici in funzione del ciclista, dalla pista alla strada passando per il gravel e l’off road.

Progettata da Romolo Stanco e sviluppata da BIANCA ADVANCED INNOVATIONS, è realizzata in AlScaZir®, una superlega di grado aerospaziale e Scalmalloy. Parti della bici sono stampate in 3D da APWORKS in Scalmalloy e progettate per esaltare le caratteristiche di ogni atleta anche in diverse competizioni. Ogni parte e componente della bici è progettato e sviluppato per le esigenze specifiche dell’atleta, senza compromessi di standardizzazione industriale.

Ottimizzazione adattiva: il software HORAI consente di acquisire ed elaborare informazioni sul ciclista tenendo conto delle caratteristiche fisiche, del movimento, delle esigenze e della performance, sia che quest’ultima significhi la ricerca della prestazione assoluta per l’atleta o la ricerca del comfort per l’appassionato.

Il progetto TheFalcon è stato selezionato da ADI Design nell’ADI DESIGN INDEX 2023 e candidato al Compasso d’Oro ADI 2024. In mostra, la versione più “cruda” della bici – lasciata nuda e grezza per esaltarne le caratteristiche tecniche.