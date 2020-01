TheFork, nel 2019 boom delle pizzerie: a Milano il record delle prenotazioni, Napoli terza

Rispetto al 2018, il 2019 ha registrato un +31% di preferenze per le pizzerie. A rivelarlo TheFork, sito e app per Android e iOS leader nella prenotazione di ristoranti online con oltre 80.000 ristoranti nel mondo di cui più di 20.000 in Italia, che ha analizzato le pizzerie presenti sulla piattaforma in occasione della Giornata internazionale della pizza, che si celebra domani, 17 gennaio. Questa tipologia di ristorante, infatti, rappresenta ben l’11% del totale degli indirizzi partner di TheFork, mentre circa il 20% dei ristoranti offre la pizza tra i piatti del proprio menù. Le città con il maggior numero di pizzerie prenotabili online su TheFork sono Roma (239 indirizzi), Milano (197) e Napoli (110). E’ nel capoluogo lombardo, però, che si mangiano più pizze: il 20% delle prenotazioni di ristoranti della città è per delle pizzerie. Seguono gli altri capoluoghi di regione. Forse non sorprenderà scoprire che la pizzeria è il luogo delle compagnie: infatti, il numero medio di coperti per prenotazione in questa tipologia di indirizzi è 4.