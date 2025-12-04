Thierry House Gallery a Riardo, si inaugura la mostra “Contact”

L’inaugurazione della mostra d’arte contemporanea “Contact” si terrà sabato 6 dicembre alle ore 1:00 nella Thierry House Gallery, all’interno della Fiera del Mobile di Riardo (Caserta). L’iniziativa, promossa da Raffaele e Ciro Perrella, è curata da Paolo Feroce.

“Contact” riunisce un gruppo selezionato di artisti, rappresentativi di differenti ricerche nel campo del figurativo, del concettuale e delle tendenze Pop. Il progetto espositivo intende creare un dialogo diretto con l’architettura e gli arredi della Thierry House, integrandosi con l’identità dell’intero complesso fieristico e con la cappella progettata da Pininfarina, situata nel parco.

Gli artisti presenti in mostra sono:

Arfanotti Matteo

Bottazzo Guido

Cafolla Maria Rosanna

Cascella Tommaso

Groccia Giuseppina Irene

Iotti Cristina

Leone Giuseppe

Magrassi Claudio

Palasgo Diego

Parisi Alessandro

Riba Michela Ezechiela

Romano Dora

Scotto Aniello

Talani Giampaolo

Terenzi Emiliano

La mostra inaugura un ciclo di appuntamenti artistico-culturali che saranno sviluppati nel corso dei prossimi mesi, con il coinvolgimento di critici e professionisti del settore.