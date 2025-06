Thunberg espulsa da Isrele: “Ci hanno rapiti, un atto illegale”

Il ministro della Difesa di Israele: “Selfie yacht”

Parigi, 10 giu. (askanews) – Greta Thunberg appena atterrata a Parigi attacca Israele, il cui esercito ha fermato la nave di Freedom Flotilla con cui era partita da Catania, insieme con altri 11 attivisti, per raggiungere Gaza e portare cibo e medicine.”Hanno compiuto un atto illegale, sequestrandoci in acque internazionali e contro la nostra volontà, portandoci in Israele, tenendoci sul fondo della barca, non facendoci uscire. Ma non è questa la vera notizia. La notizia è che a Gaza è in corso un genocidio”. Thunberg, attivista per il clima di fama mondiale, è stata espulsa da Israele e rimandata in Europa in aereo, mezzo che non prendeva da anni per le sue forti convinzioni sul tema ecologia e zero emissioni.L’iniziativa della Ong è stata fin dall’inizio contrastata da Israele che non ha risparmiato i toni contro gli attivisti, dal ministro della Difesa Katz che ha definito la 22enne svedese “antisemita” al ministro degli Esteri, Gideon Saar, che ha parlato di “selfie yacht” e “una trovata “pubbliche relazioni”.Per poi fare fare dell’ironia con l’espressione “persona-non-grata” e il nome di Thunberg, Greta: