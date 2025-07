“Thunderbirds, Lampi nella Notte”: mostra internazionale per raccontare la liberazione della Valle Telesina.

Sarà inaugurata domenica 6 luglio 2025, con una cerimonia pubblica e un corteo storico, la mostra “Thunderbirds, Lampi nella Notte. Ottobre 1943 in Valle Telesina”, organizzata dall’Istituto Storico Sannio Telesino in collaborazione con il Dipartimento di Storia Contemporanea dell’Università Statale dell’Oklahoma, la Città di Telese Terme e le Terme di Telese.

La mostra sarà ospitata nell’edificio dell’ex imbottigliamento delle Terme, recentemente restituito alla città dopo una lunga ristrutturazione, e resterà aperta al pubblico fino al 12 ottobre 2025.

Attraverso documenti, fotografie inedite e oggetti d’epoca, l’esposizione racconta per la prima volta il passaggio, nell’ottobre del 1943, della 45ª Divisione di Fanteria statunitense, nota come “Thunderbirds”, che contribuì alla liberazione della Valle Telesina. Composta in gran parte da nativi americani di oltre cinquanta tribù; la 45ª lasciò un’impronta profonda nella storia della Campania interna.

Il Sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, esprime grande soddisfazione per l’iniziativa: “Questa mostra rappresenta un contributo eccezionale alla nostra memoria collettiva e alla valorizzazione della nostra storia locale. Ringrazio l’Istituto Storico Sannio Telesino e in particolare il dott. Emilio Bove per aver reso possibile, con passione e rigore scientifico, un progetto unico nel suo genere. Voglio ancora ringraziare gli uffici tecnico ed economico finanziario, in particolare la dirigente dottoressa Mariella Vegliante, il cav. Costanzo Jannotti Pecci e il prof. Alfredo Minieri, l’arch. Emilio Franco e tutti gli sponsor. Come sempre la sinergia, il sostegno e la collaborazione rendono possibili obiettivi importanti ambizioni come questo evento culturale di respiro internazionale che sarà anche occasione di riflessione per le nuove generazioni, sui valori della libertà e della pace. Per noi telesini, poi, c’è un altro motivo di soddisfazione ed è legato alla riapertura dell’ex Imbottigliamento, per cui rivolgo un sincero ringraziamento a chi ha reso possibile questo recupero: l’architetto Claudio Saccone, direttore dei lavori; la ditta Cosenza, la ditta subappaltatrice ADR e l’impresa Minieri. A tutti loro va la nostra gratitudine per aver portato a compimento un’opera che rappresenta un altro importante obiettivo raggiunto dalla nostra Amministrazione: restituire spazi pubblici alla comunità.”.

Il presidente dell’Istituto Storico Sannio Telesino, dr. Emilio Bove, sottolinea il valore storico e inedito della documentazione esposta: “Abbiamo lavorato per oltre un anno e mezzo, in stretta collaborazione con il prof. David D’Andrea dell’Università dell’Oklahoma, per offrire una mostra che per la prima volta porta alla luce materiali mai visti né in Italia né in America. È un progetto di grande valore scientifico, con documenti originali, immagini e oggetti recuperati dal passaggio della 45ª Divisione, e testimonia l’importanza strategica e umana della Valle Telesina durante il secondo conflitto mondiale”.

La giornata inaugurale (domenica 6 luglio) prenderà il via alle ore 9.30 presso il Monumento ai Caduti in viale Minieri con una cerimonia commemorativa alla presenza di autorità civili e militari italiane e statunitensi. Seguirà un corteo storico curato dall’associazione The Factory 1944, che accompagnerà i partecipanti fino alle Terme di Telese per l’apertura ufficiale della mostra.

La mostra Lampi nella Notte è Patrocinata da: Regione Campania, Provincia Di Benevento, Comune Di Telese Terme.

Realizzata con la collaborazione di: Università Degli Studi Della Campania Luigi Vanvitelli – Dipartimento Di Lettere E Beni Culturali, Oklaoma National Guard Museum, National Cowboy & Western Heritage Museum, Parco Regionale Del Matese, A.N.P.I. Valle Telesina, Proloco Telesia, Ente Culturale San Lorenzo Martire – Nicola Vigliotti, Diocesi Di Cerreto Sannita Telese Sant’agata De Goti – Archivio Storico e Biblioteche.

Si ringraziano inoltre gli sponsor: Liverini Spa, Mastio Restauri, Impresa A. Minieri, Parco Del Grassano, Savim, Erbagil, Ruggieri Arredamenti, Mgs Consulenza E Servizi, Sistri Srl, Agriges, L.A.I.F. Srl, Apd Autotrasporti Paolo D’onofrio, I.R.T.E.T. Srl, La Vinicola Del Titerno.

Sul sito web ufficiale https://www.lampinellanotte.it foto, notizie e aggiornamenti della mostra.