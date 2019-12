“Ti regalo una storia”, al Santobono Natale solidale

In occasione delle festività natalizie la Fondazione Santobono-Pausilipon, “Nati per leggere Campania” e Bibi Libreria dei Ragazzi presentano a Napoli l’iniziativa: “Ti regalo una storia”. Per tutto il mese di dicembre sara’ possibile acquistare, anche a distanza, libri per bambini presso Bibi Libreria dei Ragazzi, realta’ indipendente nel centro storico di Napoli (via Raimondo de Sangro di Sansevero, 6, Napoli, a pochi passi dal Cristo Velato), da donare a tutte le bambine e i bambini ricoverati al Santobono e al Pausilipon. Bibi ha fatto sapere che partecipera’ alle donazioni “puntando sui primi mille giorni di vita del bambino, quelli in cui tutto si struttura e il cervello raggiunge la massima plasticita’ e ricettivita’, fondamentali ai fini della salute e dello sviluppo cognitivo, emotivo e sociale”. Per ogni tre libri acquistati, Bibi Libreria dei Ragazzi ne regalera’ un altro destinato alla fascia 0-3 anni.