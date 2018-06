Tiberio Brunetti consulente per la comunicazione del governatore molisano

Tiberio Brunetti è nominato consulente per la comunicazione del neo presidente della Regione Molise, Donato Toma. Classe 1980, cresciuto ad Anacapri (Napoli), dopo il liceo classico, frequentato nella Certosa di Capri, si trasferisce a Roma, dove si laurea in Psicologia all’Università Pontificia Salesiana con tesi in Psicologia Sociale intitolata “La comunicazione politica tra psicologia della persuasione e nuove tecnologie: da Obama a Berlusconi”. Oggi Brunetti vive tra Anacapri, Napoli e Roma. Tra le altre cose, dal 2006 al 2008 è stato responsabile dell’ufficio internet del gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale alla Camera dei Deputati, dal 2008 al 2011 stretto collaboratore del ministro della Difesa, dal 2008 al 2013 è stato responsabile dell’ufficio internet del gruppo parlamentare del Popolo della Libertà al Senato della Repubblica. Nel 2011 ha fondato a Napoli il think tank under 35 “Giovani in Corsa”. Brunetti ha anche un’azienda vinicola, fondata nel 1909 dal suo bisnonno, che produce vino sull’isola di Capri. Ha studiato pianoforte ed ho imparato a suonare la chitarra da autodidatta.