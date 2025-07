Tigem, finalmente curabile una rara malattia della retina: parla il primo paziente. Incontro alla Vanvitelli

Una nuova terapia genica guarisce una rara malattia della retina finora incurabile: lo straordinario risultalo sul primo paziente trattato è stato ottenuto dalla Clinica Oculistica dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, grazie a una terapia genica a “doppio vettore” messa a punto dall’Istituto Telethon di Genetica e Medicina di Pozzuoli (Tigem). Il nuovo metodo è stato impiegato dalla clinica partenopea, per la prima volta al mondo, anche su altri sette pazienti italiani. In un incontro promosso dall’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli – martedì 20 luglio alle ore 11 nella Sala Conferenze del Rettorato in Via S. M. di Costantinopoli 104 – saranno divulgati anche i dati preliminari di questi nuovi casi “che confermano – si legge in una nota – sicurezza e tollerabilità del nuovo approccio che offre una speranza di cura anche a chi soffre di molte altre malattie oculari ereditarie”. All’incontro parteciperà il paziente trattato con la nuova terapia genica che testimonierà, con il racconto del suo caso, il risultato della rivoluzionaria cura medica.

Alla presenza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, interverranno Giovanni Frañcesco Nicoletti, rettore dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; Maria Rosaria Campitiello, capo Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie del Ministero della Salute; Alberto Auricchio, direttore del Tigem; Francesca Simonelli, direttrice della Clinica Oculistica dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Modera la giornalista scientifica Alessandra Cannone.