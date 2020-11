Tikitis, ecco il motore di ricerca per corsi di didattica, formazione e sport

Oggi, nonostante la velocità di fruizione di informazioni, è molto difficile districarsi nel mondo del web nella ricerca di scuole, corsi di formazioni e strutture sportive, ancora più complesso risulta visitare fisicamente le strutture; così come è difficile trovare dei validi insegnanti privati.

Da un’idea di Sabrina, una mamma che si è trovata in difficoltà alle prese con la scelta di strutture scolastiche e sportive per il figlio Alessandro, è nato Tikitis.it con lo scopo di semplificare la vita di famiglie e delle persone in generale, proponendosi quale motore di ricerca, ad oggi unico sul mercato italiano, pratico e veloce, di tutte le offerte formative in ambito: istruzione, formazione e sport. Un portale dove è davvero semplice selezionare e confrontare le migliaia di offerte vicine all’utente o nella località desiderata, dove è altrettanto semplice cliccare tra le varie categorie di offerta, sia che si tratti di un professore o un istruttore, di lezioni online, una scuola di recupero anni o serale, un campus estivo, un corso di fotografia, una scuola canto, di danza, palestra, accademia professionale, cinema o teatro, cucina, un liceo o un asilo nido o ancora una scuola tennis, di sci, calcio o di un indirizzo dove prendere una patente o un patentino professionale. Grazie a questo portale gli utenti possono accedere con rapidità a tutte le informazioni di una struttura o di un professionista, con una scheda dedicata completa di servizi, come ad esempio: corsi, contatti, figure di riferimento, promo, partecipare a open day virtuali, con possibilità d’interazione attraverso form di domanda/risposta o chat privata, e anche leggere le opinioni degli iscritti. Tikitis, da tikiti che in Swahili significa anguria offrendo così un’immagine di pienezza e di un cerchio dove tutto è collegato, si rivolge dunque sia agli utenti finali che alle strutture o ai professionisti, molte volte il posizionamento digitale è un’impresa poco accessibile, penalizzando strutture o professionisti eccellenti che hanno poca dimestichezza sul web e sulle “materie” di promozione digitale.

Il mondo dell’offerta formativa in Italia è in continua espansione, anche per questo il portale che è gestito con passione e impegno costante, è in assiduo aggiornamento con nuovi servizi a disposizione.

Sono già in tanti i volti noti dello sport, influencer, attori che hanno abbracciato questo progetto realizzando sui propri profili social post e stories ad hoc spiegando ai propri followers le caratteristiche e i vantaggi di un’iscrizione a Tikitis. Tra questi, Massimiliano Rosolino, Maikol Fazio, Fabrizia Spinelli, Paola Negrelli, Lisa Di Maria, Manila Nazzaro, Giulia la Marca, Natalia Titova, Michelangelo Tommaso, Lorenzo Amoruso, Luca Capuano.