TikTok ‘processato’ da Congresso Usa: “Raccogliamo stessi dati di Facebook e Twitter”

TikTok raccoglie gli stessi dati di Facebook e Twitter. Lo ha spiegato il Ceo della piattaforma Shou Chew nella sua testimonianza al Congresso: durante l’audizione durata circa 5 ore, il manager è stato attaccato, anche duramente, da Repubblicani e Democratici che hanno espresso dubbi sulla protezione dei dati degli utenti statunitensi e hanno manifestato preoccupazione per i legami tra la piattaforma e la Cina.

“Questi sono i dati frequentemente raccolti da numerose altre aziende”, ha affermato Chew, rispondendo alla richiesta di un impegno a non raccogliere dati sulla salute o la localizzazione, del deputato Frank Pallone. “Siamo impegnati a essere molto trasparenti con i nostri utenti su quello che raccogliamo. Non credo che raccogliamo di più della maggioranza degli attori dell’industria”, ha aggiunto sottolineando, più volte interrotto dai parlamentari, che l’azienda non è estensione del governo cinese. Quest’ultimo, assicura, “non ha accesso ai dati, non ce li ha mai chiesti e non li abbiamo mai forniti”.

“Agli americani che ci guardano oggi: TikTok è un’arma del Partito comunista cinese per spiarvi, manipolare quello che vedete e sfruttarvi per le generazioni future”, ha detto la repubblicana Cathy McMorris Rodgers. “La sua piattaforma dovrebbe essere chiusa. Mi aspetto che lei oggi dica qualsiasi cosa per evitare questo esito: non abbocchiamo. Quando lei celebra il traguardo di 150 milioni di utenti americani su TikTok, evidenzia l’urgenza di un’azione del Congresso. Quelli sono 150 milioni di americani su cui il governo cinese può raccogliere informazioni sensibili”, ha detto. Dopo la lunga esposizione delle accuse rivolte a TikTok dalla repubblicana, Chew ha chiesto di poterle rispondere. Solo per sentirsi dire: “No, andiamo avanti”.

“TikTok non è disponibile in Cina. La nostra base è a Los Angeles e a Singapore, abbiamo 7.000 dipendenti negli Stati Uniti oggi”, ha detto il manager. “Abbiamo ascoltato le preoccupazioni rilevanti per il potenziale e non autorizzato accesso dall’estero ai dati americani e per la potenziale manipolazione dell’ecosistema americano di TikTok. Secondo il nostro approccio, non abbiamo mai snobbato queste preoccupazioni: le abbiamo affrontare con azioni reali”, ha detto Chew. A fare da cornisce alla giornata, le parole del segretario di Stato americano Antony Blinke: TikTok deve finire, “in un modo o nell’altro. Ci sono modi diversi di farlo”, ha detto , parlando di fronte alla Commissione esteri della Camera dei rappresentanti.