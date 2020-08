Tim accelera sulla banda larga. L’Unione industriali di Napoli: Finalmente

“Dopo anni di ritardi, apprendiamo con grande interesse e favore quanto dichiarato dal ceo di Tim, Luigi Gubitosi, in merito all’esigenza di accelerare la diffusione della banda ultra larga in tutta Italia e in particolare nei distretti industriali, come sollecitato in numerose occasioni dall’Unione Industriali Napoli”. E’ quanto si afferma in una nota dell’associaizone. “Per i distretti industriali avere la banda ultra larga riveste da tempo carattere d’urgenza, per cui non possiamo che apprezzare la sensibilità di Tim nel raccogliere le esigenze del tessuto produttivo” conclude la nota.