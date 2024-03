Milano, 10 mar. (askanews) – E’ iniziato da pochi minuti il cda straordinario di Tim convocato dall’AD Pietro Labriola per fornire un’informativa ai consiglieri sul crollo in Borsa di giovedì, con scambi boom, in occasione della presentazione del piano industriale 2024-2026 della nuova Tim senza la rete.

Labriola sarebbe in sede a Roma, mentre la maggior parte dei consiglieri è in videocollegamento. L’attesa è che il management fornisca un’integrazione di informazioni di dettaglio al piano.